Frosinone a metà aprile partono i corsi per piloti di droni militari al Moscardini

A metà aprile, presso l’aeroporto “Moscardini” di Frosinone, partiranno i corsi per piloti di droni militari. La struttura, denominata Scuola Interforze di Addestramento, accoglierà i partecipanti provenienti da diversi corpi militari italiani. L’obiettivo è formare operatori specializzati nell’uso di droni destinati a operazioni di sorveglianza e difesa. La formazione durerà diversi mesi e coinvolgerà tecnici e istruttori qualificati.

Frosinone si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della sua storia aeronautica con la nascita della Scuola Interforze di Addestramento per piloti di droni militari presso l’aeroporto “Moscardini”. Dopo il trasferimento del 72° Stormo a Viterbo, il capoluogo ciociaro rilancia il proprio ruolo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Occupazione nella logistica. Partono i corsiPiù lavoro nella logistica dell’Adda Martesana: al via formazione gratuita e assunzioni mirate. Leggi anche: Chi è l’ex istruttore Usa arrestato per presunti legami con i piloti militari cinesi Temi più discussi: Weekend di Pasqua a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 4 e domenica 5 aprile; Maltempo, tromba d'aria a Frosinone, forte vento a Sora con albero caduto su auto: ferite due persone; Frosinone – Aeroporto: al via il corso per droni; Frosinone, blocco auto in centro: lo stop solo per tre ore. Al Moscardini il primo corso per piloti di droni militariPer la metà di aprile partirà all’aeroporto Moscardini il primo corso per piloti di droni militari. Una grande opportunità di crescita per il territorio dopo la delusione del trasferimento del 72º S ... ciociariaoggi.it RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: VINCE IL PALERMO!Risultati Serie B, classifica e diretta gol live score domenica 5 aprile 2026 delle partite per la 33^ giornata di campionato che si giocano oggi. ilsussidiario.net Nel 2025 la ASL Frosinone ha consolidato il modello multidisciplinare Radiologia–Neurochirurgia per la gestione degli aneurismi cerebrali. Nel lavoro di squadra che unisce competenze, tecnologia avanzata e centralità del paziente. #aslfrosinone #radio - facebook.com facebook Con il 5-1 al Frosinone, la Fiorentina Primavera di mister Galloppa vince al Rocco B. Commisso Viola Park e torna prima in classifica #forzaviola #fiorentina x.com