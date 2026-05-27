Aeroporto dell' Umbria | Nessuna criticità sul carburante Stagione estiva da record
La compagnia aerea HelloFly ha cancellato alcuni voli charter dallo scalo dell’Umbria verso Pantelleria e Lampedusa, scatenando una polemica con l’aeroporto. L’ente aeroportuale ha dichiarato che non ci sono criticità sul rifornimento di carburante e che la stagione estiva sta andando bene, con numeri record di passeggeri. La disputa riguarda le motivazioni delle cancellazioni, che non sono state specificate.
Polemica a distanza tra la compagnia aerea HelloFly e l'Aeroporto Internazionale dell'Umbria dopo la cancellazione di alcuni voli charter in partenza dallo scalo perugino diretti a Pantelleria e Lampedusa. A confermare la sospensione – limitata al mese di giugno 2026 – è stata la stessa compagnia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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