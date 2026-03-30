Aeroporto dell' Umbria al via la stagione estiva | i voli e le mete

L'Aeroporto dell'Umbria ha inaugurato ufficialmente la stagione estiva con l’avvio dei voli e delle rotte programmate. Nei primi tre mesi del 2026, l’aeroporto ha registrato un nuovo record di presenze, segnando un incremento rispetto agli anni precedenti. La stagione estiva include diverse destinazioni nazionali e internazionali, con aumenti nelle partenze e negli arrivi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Parte bene il 2026: +8,4% di passeggeri nei primi tre mesi rispetto all'anno precedente. Nella settimana di Pasqua previsti 16mila passeggeri Parte bene il 2026 per l'Aeroporto dell'Umbria che, nei primi tre mesi dell'anno, ha fatto registrare un nuovo record di presenze. Sono transitati oltre 765o0 passeggeri da gennaio a marzo con un aumento dell'8,4% in più rispetto al 2025 quando i passeggeri furono 70mila nello stesso periodo. Il traffico del primo trimestre conferma, quindi, il trend positivo degli ultimi anni che ha portato all'incremento di voli con la conferma di rotte consolidate e nuove destinazioni. All'Aeroporto dell'Umrbia è ufficialmente partita la stagione estiva con conferme sulle rotte consolidate, incremento sulle destinazioni e nuovi record passeggeri. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Aeroporto dell'Umbria, al via la stagione estiva: i voli e le mete Articoli correlati Leggi anche: Aeroporto di Perugia, tutti i voli per l'estate: le mete nazionali e internazionali Leggi anche: Aeroporto di Perugia, i voli Ryanair per l'estate 2026: le rotte nazionali e internazionali, tutte le mete Contenuti e approfondimenti su Aeroporto dell'Umbria al via la... Temi più discussi: Il Tar dell'Umbria sospende la gara dei servizi all'aeroporto di Perugia: bloccata aggiudicazione ad Aergrifo; HelloFly conferma i voli per Lampedusa, terzo anno consecutivo di collegamenti da Perugia; Un milione per 92 comuni: l’Umbria si mobilita per l’ottavo centenario di San Francesco; HelloFly da Perugia con i voli per Lampedusa, Pantelleria e Malta. È partita la stagione Summer 2026 all'aeroporto dell'Umbria(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - È ufficialmente partita la stagione Summer 2026 all'aeroporto internazionale dell'Umbria, con conferme sulle rotte consolidate, incrementi di frequenza sulle destinazioni ... msn.com All'Aeroporto dell'Umbria a ottobre 57.862 passeggeriI dati di traffico del mese di ottobre all'Aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco d'Assisi confermano l'andamento record del 2025: con 57.862 passeggeri, si tratta del miglior ottobre di ... ansa.it Aeroporto di Catania: stabilizzazioni e 200 nuove assunzioni alla Sac Service Filt Cgil Sicilia e di Catania parlano di «un risultato importante, frutto di un confronto serio e responsabile tra azienda e parti sociali» Leggi l’articolo completo al link nel primo comm - facebook.com facebook Aeroporto «Verdi»: tutto esaurito per i nuovi voli - Gallery: debutto con il pieno x.com