Nessuna crisi-carburante all' aeroporto di Torino | Wizz Air investe 200 milioni di euro in due aerei e 7 nuove rotte sarà la stagione estiva più ricca di sempre

Nessun problema di approvvigionamento di carburante è stato segnalato all'aeroporto di Torino, secondo quanto dichiarato dalla compagnia aerea Wizz Air. L'azienda ha annunciato un investimento di 200 milioni di euro per l'acquisto di due nuovi aerei e l'apertura di sette nuove rotte per la stagione estiva, che si preannuncia la più ricca di sempre per lo scalo. La compagnia ha inoltre confermato che il tema della scarsità di carburante non è attualmente una preoccupazione.

“Il problema della scarsità di carburante non interessa minimamente l'aeroporto di Torino e non lo prevediamo nel breve termine”. Sono rassicurazioni quelle che arrivano da Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport, per migliaia di passeggeri, torinesi e non, che stanno valutando. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Torino vola in Spagna con Wizz Air: 7 nuove rotte tra cui Bilbao, Valencia, Malaga, Barcellona x.com

Torino e’ la settima base Wizz Air in Italia. Due aerei basati. 7 nuove rotte NUOVA BASE WIZZ AIR ALL’AEROPORTO DI TORINO: È LA SETTIMA IN ITALIA E LA QUARANTESIMA A LIVELLO GLOBALE 2 aeromobili basati presso lo scalo piemontese: il primo - facebook.com facebook