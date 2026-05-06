Project Goldrake | al via la vendita degli aeroporti di Catania e Comiso

È iniziata la vendita degli aeroporti di Catania e Comiso, con diverse aziende internazionali interessate all'acquisto. La procedura prevede requisiti finanziari stringenti, che escludono i piccoli operatori locali dalla partecipazione. La presentazione delle offerte è prevista entro una scadenza stabilita, mentre i vari gruppi si preparano a presentare le loro proposte ufficiali. La cessione degli scali fa parte di un progetto più ampio denominato Project Goldrake.

? Cosa scoprirai Chi sono i grandi player internazionali pronti a rilevare gli scali?. Quali requisiti finanziari escludono i piccoli operatori locali dalla vendita?. Come cambierà la gestione della rotta Catania-Roma dopo la privatizzazione?. Perché i nuovi gestori dovranno garantire standard tecnici così elevati?.? In Breve Requisiti finanziari: fatturato medio 150 milioni e patrimonio netto minimo 300 milioni euro.. Criterio tecnico: gestione scali con volumi annui superiori a 10 milioni di passeggeri.. Impatto territoriale: rotta Catania-Fiumicino con 1,9 milioni di passeggeri annuali.. Obiettivo vendita: cessione almeno del 51% delle quote della società Sac.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Project Goldrake: al via la vendita degli aeroporti di Catania e Comiso Notizie correlate Aeroporti di Catania e Comiso, cessione del 51% della Sac: al via la manifestazione di interesseSAC, Società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso, rende noto di aver avviato la procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse... Catania e Comiso volano: 12,5 milioni di passeggeri e utili in crescita? Cosa sapere Sac gestisce 12,5 milioni di passeggeri a Catania e Comiso con 8 milioni di utili.