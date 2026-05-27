Aeronautica militare consegnati 42 brevetti Scuola di volo sempre più internazionale

Notizia in breve

Ieri, 26 maggio, nella cerimonia di chiusura di un percorso formativo, sono stati consegnati 42 brevetti di pilota militare. La consegna si è svolta a Galatina, segnando il passaggio dei nuovi ufficiali alla fase operativa. La scuola di volo si conferma sempre più internazionale, con studenti provenienti da diversi paesi. La cerimonia ha celebrato il completamento dell’addestramento e l’inizio delle attività in campo operativo per i nuovi piloti.