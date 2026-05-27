Aeronautica militare consegnati 42 brevetti Scuole di volo sempre più internazionali
Il 26 maggio sono stati consegnati 42 brevetti di pilota militare durante la cerimonia delle “Aquile”. L’evento segna la conclusione di un percorso formativo e l’inizio della fase operativa per i nuovi piloti. Le scuole di volo militari stanno diventando sempre più internazionali, attirando studenti da diversi paesi. La cerimonia si è svolta a Galatina, dove i nuovi ufficiali hanno ricevuto ufficialmente il brevetto.
GALATINA – Sono 42 i brevetti di pilota militare consegnati ieri, martedì 26 maggio, nel corso della tradizionale cerimonia delle “Aquile”, il riconoscimento che chiude un lungo percorso addestrativo e apre per i nuovi piloti la fase operativa della loro carriera.La cerimonia si è svolta in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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L’emozione cresce, il traguardo è vicino. Elena, pilota militare, pronta a ricevere l’aquila turrita. Domani, alle ore 18:30, la cerimonia di consegna delle aquile. https://youtube.com/live/5IBCDc1oPPo #AeronauticaMilitare #InsiemePiùInAlto #latuasquadrache facebook
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