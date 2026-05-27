Aeronautica militare consegnati 42 brevetti Scuole di volo sempre più internazionali

Notizia in breve

Il 26 maggio sono stati consegnati 42 brevetti di pilota militare durante la cerimonia delle “Aquile”. L’evento segna la conclusione di un percorso formativo e l’inizio della fase operativa per i nuovi piloti. Le scuole di volo militari stanno diventando sempre più internazionali, attirando studenti da diversi paesi. La cerimonia si è svolta a Galatina, dove i nuovi ufficiali hanno ricevuto ufficialmente il brevetto.