Un uomo in condizioni critiche è stato trasportato d’urgenza da un aeroporto dell’Abruzzo a Milano-Linate tramite un velivolo dell’Aeronautica militare. Dopo l’arrivo a Milano, il paziente è stato trasferito in ambulanza all’ospedale San Matteo di Pavia. L’intervento ha permesso di garantire un trasferimento rapido tra le due città.

È accaduto nella serata di lunedì 30 marzo, quando un velivolo G-650 del 31° Stormo di Ciampino ha effettuato il trasporto sanitario d'urgenza per l'uomo in imminente pericolo di vita. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’intervento è stato disposto dalla Sala situazioni dello Stato Maggiore Aeronautica su richiesta della prefettura di Chieti. Decollato dall'aeroporto d'Abruzzo poco dopo le 20, l’aereo è atterrato a Linate intorno alle 21; lì, il paziente e l’equipe medica sono stati sbarcati per il successivo trasferimento in ambulanza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Paziente in pericolo di vita trasportato d'urgenza in Lombardia da un volo dell'Aeronautica militare

Articoli correlati

Neonato in pericolo di vita trasportato da Catanzaro a Napoli con volo dell’Areonautica MilitareUn bambino di un mese è stato portato all'ospedale Santobono con un volo dell'Aeronautica Militare; l'aereo lo ha prelevato a Lamezia Terme ed è...

Neonato trasportato a Roma con un volo d’urgenza da Catania: è in pericolo di vitaSi trova in condizioni critiche un bimbo di appena due mesi trasferito in volo da Catania a Ciampino con un volo dell'Aeronautica Militare.

Una selezione di notizie

Discussioni sull' argomento Allarme aviaria, un ricoverato in Lombardia: È il primo caso umano in Europa; Virus influenza aviaria, un caso in Lombardia: è il primo in Europa; Aviaria, in Lombardia primo caso umano in Europa rientrato dall’Africa: ecco cosa sapere; Aviaria, primo caso umano in Europa: paziente ricoverato in Lombardia.

Aviaria: in Lombardia identificato il primo caso umano in Europa | Sintomi e contagio: No allarmismiAviaria in Lombardia, identificato il primo caso umano d'Europa: cosa c'è da sapere sul virus influenzale, tra sintomi e contagio ... ilsussidiario.net

A seguito dell’allerta meteo diramata da Regione Lombardia, che prevede forti raffiche di vento a partire dalla notte di oggi, 30 marzo, e per domani, 31 marzo, il Comune di Legnano ha chiuso i parchi cittadini. È stata disposta anche la chiusura del Cimitero P facebook

Lombardia, da oggi parte il sistema di monitoraggio per le CACER. Definite modalità operative, strumenti e tempistiche per gestire dati e configurazioni delle comunità energetiche regionali. x.com