Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, ha affermato che Noi Moderati avrebbe rifiutato una candidata disabile. La notizia riguarda un episodio nel contesto politico della zona maceratese. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su eventuali motivazioni o reazioni delle parti coinvolte. La vicenda si inserisce nel dibattito locale sulla rappresentanza e inclusione di persone con disabilità nelle liste elettorali.

Nello scenario maceratese spunta anche Mario Adinolfi, leader nazionale del Popolo della Famiglia, che accusa Noi Moderati di aver rifiutato una candidata disabile. "C’è una storia triste che unisce insipienza politica e egoismi partitici dietro il mancato successo di Parcaroli al primo turno a Macerata – interviene il giornalista -. Grazie al rapporto forte con Deborah Pantana, la nostra storica dirigente nazionale Cristiana Di Stefano aveva chiuso un’intesa, da me autorizzata, per schierare il simbolo del Popolo della Famiglia all’interno del logo di Macerata Unica. Considero Cristiana una delle mie più valide collaboratrici nel partito e quando mi ha sottoposto il ‘triciclo’ del logo di Macerata Unica l’ho autorizzato, anche se il nostro cerchio era più piccolo degli altri due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Adinolfi a Noi Moderati: veto contro candidata disabile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni Roma 2027, nel centrodestra ultimatum di Noi Moderati: "Candidato sia scelta corale o noi ci chiamiamo fuori"Nel centrodestra di Roma si fa sentire una richiesta chiara da parte di Noi Moderati, che dà un ultimatum sulla scelta del candidato sindaco per le...

Noi Moderati contro il Tar Lazio: “Blocca il piano straordinario, la Puglia resta ostaggio dei cinghiali”I Noi Moderati criticano il Tar Lazio per aver bloccato il piano straordinario di gestione dei cinghiali in Puglia.

Temi più discussi: Adinolfi a Noi Moderati: veto contro candidata disabile; Adinolfi: Noi Moderati ha escluso la nostra candidata disabile, voti fatali per Parcaroli; Adinolfi, 'Noi Moderati ha rifiutato nostra candidata disabile a Macerata'; Comunali Macerata, Noi Moderati 'nessuna esclusione, mancato accordo sul simbolo'.

Comunali Macerata, Noi Moderati 'nessuna esclusione, mancato accordo sul simbolo'. Presunto rifiuto di una candidata disabile, Pantana replica a Mario Adinolfi #ANSA x.com

Adinolfi a Noi Moderati: veto contro candidata disabileNello scenario maceratese spunta anche Mario Adinolfi, leader nazionale del Popolo della Famiglia, che accusa Noi Moderati di aver ... ilrestodelcarlino.it

Adinolfi, 'Noi Moderati ha rifiutato nostra candidata disabile a Macerata'(ANSA) - MACERATA, 26 MAG - C'è una storia triste che unisce insipienza politica ed egoismi partitici dietro il mancato successo di Parcaroli al primo turno. Mario Adinolfi, leader nazionale del Pop ... msn.com