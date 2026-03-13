Noi Moderati contro il Tar Lazio | Blocca il piano straordinario la Puglia resta ostaggio dei cinghiali

I Noi Moderati criticano il Tar Lazio per aver bloccato il piano straordinario di gestione dei cinghiali in Puglia. La decisione del tribunale amministrativo impedisce l’attuazione delle misure previste, lasciando la regione senza strumenti adeguati per affrontare il problema. La posizione dei rappresentanti politici evidenzia come questa scelta abbia conseguenze dirette sulla difficile convivenza con la fauna selvatica in alcune aree.

Noi Moderati Puglia interviene sulla vicenda con una posizione ben precisa: "Il piano voluto dal Governo - dicono dal partito di Maurizio Lupi - nasceva da un’esigenza concreta, quella di affrontare in modo strutturale l’emergenza legata alla crescita incontrollata di alcune specie, con conseguenze evidenti per l’agricoltura, la sicurezza stradale e la salute pubblica. Negare o rallentare strumenti di intervento significa lasciare territori, amministrazioni locali e agricoltori senza risposte adeguate. È evidente - continua la nota di Noi Moderati - che la tutela della fauna sia un valore fondamentale, ma non può essere affrontata con un approccio ideologico che ignora i problemi reali dei territori. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

