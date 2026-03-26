Adesca online una bambina di 11 anni e le chiede foto e video intimi | arrestato operaio

Un uomo è stato arrestato dopo aver contattato online una bambina di 11 anni su Snapchat, fingendosi un ragazzo di 17 anni residente a Milano. Secondo quanto riferito, ha richiesto alla minore foto e video di natura intima. L'indagine è partita dopo la denuncia di un familiare e ha portato all'arresto dell'uomo, accusato di grooming e tentativo di adescamento.

Rimini, 26 marzo 2026 – Si sarebbe finto un ragazzo di 17 anni residente a Milano per entrare in contatto con una bambina di 11 anni su Snapchat e spingerla a inviargli contenuti intimi. Per questo un uomo di 36 anni, residente in provincia di Vicenza, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. La misura è stata eseguita dagli operatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia-Romagna, con la collaborazione della Sezione Operativa di Vicenza, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna e condotta dalla Sezione Operativa di Rimini. L’inchiesta è scattata... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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