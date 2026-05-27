Adesca un anziano al cimitero e poi lo rapina | 36enne davanti al giudice

Una donna di 36 anni è stata rinviata a giudizio e il processo si terrà il 19 ottobre. È accusata di aver avvicinato un uomo di 86 anni al cimitero di Gubbio e di averlo rapinato. La donna è stata portata davanti al giudice per rispondere delle accuse di rapina, dopo aver incontrato l’anziano nel luogo di sepoltura.

Rinvio a giudizio e processo fissato per il 19 ottobre prossimo per una 36enne rumena accusata di aver rapinato un uomo di 86 anni al cimitero di Gubbio.Secondo la Procura di Perugia il 26 maggio del 2025, nella zona del cimitero di Gubbio, l’anziano stava camminando a piedi quando sarebbe stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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