A Firenze, un uomo di 36 anni proveniente dal Marocco è stato condannato a 12 anni e mezzo di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina, in rito abbreviato. La sentenza riguarda l’uccisione di un anziano di 75 anni avvenuta il 10 ottobre 2023 durante un'aggressione in strada. Le autorità stanno ancora cercando un possibile complice coinvolto nell’episodio.

FIRENZE – Un 36enne del Marocco è stato condannato per omicidio preterintenzionale e rapina, a 12 anni 5 mesi 10 giorni, in rito abbreviato (sconto di un terzo di pena), per la la morte a Firenze di Andrea Prota, 75enne aggredito in strada il 10 ottobre 2023. L’anziano cadde battendo la testa, andò in coma e non si è più risvegliato. Morì in una clinica l’anno successivo. Fu assalito vicino a casa, in via del Sansovino, mentre tornava dopo la spesa al supermercato. Agirono due uomini, uno gli fece sgambetto, l’altro lo bloccò per le spalle: così facendo gli fecero battere la testa a terra mortalmente. Il 36enne è stato condannato nel processo che, oltre alla rapina al 75enne, comprendeva altri due fatti di rapina o tentata rapina ad altre persone, rimaste vive.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, anziano morto dopo rapina: 36enne condannato per omicidio a 12 anni e mezzo. Si cerca ancora il complice

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