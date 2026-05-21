Ha tirato fuori la pistola poi… Orrore in Italia proprio davanti al cimitero | è tragedia

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un grave episodio nei pressi del cimitero San Lazzaro, nella provincia di Viterbo. Un uomo anziano è stato trovato senza vita. Fonti ufficiali riferiscono che un testimone ha raccontato di aver visto un individuo estrarre una pistola prima di ciò che è accaduto. La scena si è svolta davanti al cimitero e le autorità stanno indagando sul motivo e sulle circostanze dell’accaduto. La zona è stata posta sotto sequestro mentre si svolgono i rilievi.

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Nel pomeriggio si è verificata una tragedia a Viterbo, in provincia di Viterbo, nei pressi del cimitero San Lazzaro, dove un uomo anziano è stato trovato senza vita. L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti e dei primi soccorritori intervenuti sul posto. La situazione è apparsa subito estremamente grave, con la zona che è stata rapidamente transennata. Sul luogo sono confluite diverse forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per i primi rilievi. L’area è rimasta a lungo sotto controllo per consentire tutte le verifiche necessarie. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l’uomo, di circa ottant’anni, si sarebbe tolto la vita utilizzando una arma da fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ha tirato fuori la pistola, poi…”. Orrore in Italia, proprio davanti al cimitero: è tragedia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Orrore in Italia: donna accosta con l’auto per aiutare un cane, poi la tragedia La cena con gli amici, poi la tragedia: orrore in Italia, giovanissimaDoveva essere una di quelle serate leggere, di quelle che a 15 anni sembrano piccole promesse di libertà: una cena, le risate, il telefono che vibra,...