Sub italiani morti alle Maldive gli speleosub finlandesi non vogliono essere pagati per le operazioni di recupero

Due sub italiani sono deceduti alle Maldive, mentre gli speleosub finlandesi coinvolti nelle operazioni di recupero non richiedono il pagamento per il loro intervento. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente, che sembrano indicare un possibile smarrimento all’interno di una grotta. Le ricerche sono in corso e coinvolgono team di soccorso locali e internazionali, con l’obiettivo di chiarire i dettagli di quanto accaduto e di recuperare eventuali altri sopravvissuti o corpi.

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