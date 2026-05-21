Sub italiani morti alle Maldive gli speleosub finlandesi non vogliono essere pagati per le operazioni di recupero
Due sub italiani sono deceduti alle Maldive, mentre gli speleosub finlandesi coinvolti nelle operazioni di recupero non richiedono il pagamento per il loro intervento. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente, che sembrano indicare un possibile smarrimento all’interno di una grotta. Le ricerche sono in corso e coinvolgono team di soccorso locali e internazionali, con l’obiettivo di chiarire i dettagli di quanto accaduto e di recuperare eventuali altri sopravvissuti o corpi.
Si avvalora sempre di più l’ipotesi di uno smarrimento progressivo dentro la grotta, reso ancora più grave dalla mancanza di torce e attrezzature adeguate: sarebbero morti così, nella giornata di giovedì scorso, i cinque italiani alle Maldive il cui recupero dei corpi è stato completato ieri dal team finlandese di Dan Europe. Nella giornata di oggi i tre speleosub si immergeranno per l’ultima volta per rimuovere sagole guida e attrezzature utilizzate durante i recuperi, un lavoro che è stato fatto senza compensi: “Noi come fondazione no profit abbiamo coperto tutte le spese operative ai tre esperti – ha detto Cristian Pellegrini di Dan Europe al Messaggero – e diverse istituzioni starebbero valutando un riconoscimento ufficiale per il coraggio dimostrato da Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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