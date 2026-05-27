Lykogiannis ha lasciato i Felsinei, terminando il suo contratto con la squadra. Il club sta cercando un sostituto per coprire il ruolo e la versatilità tattica che il greco offriva. Nel frattempo, si parla di un possibile trasferimento di Freyler al Napoli, anche se non è ancora ufficiale. La partenza di Lykogiannis potrebbe modificare l’equilibrio difensivo della squadra, che ora deve trovare soluzioni per rimpiazzarlo.

? Punti chiave Chi sostituirà la versatilità tattica di Lykogiannis nel sistema di gioco?. Come influirà l'addio del greco sull'equilibrio difensivo dei Felsinei?. Perché il Napoli sta seguendo con attenzione la situazione di Freyler?. Quali rischi corre la squadra se partono contemporaneamente i due pilastri?.? In Breve Contratto di Lykogiannis in scadenza a giugno 2026 dopo quattro stagioni.. Contributo decisivo del greco alla conquista della Coppa Italia lo scorso anno.. Remo Freyler prossimo alla scadenza contrattuale nel mese di giugno 2026.. Ipotesi trasferimento del mediano Freyler verso il Napoli in estate.. Il contratto di Charalampos Lykogiannis con il club felsineo scadrà a giugno 2026, segnando la fine di un ciclo durato quattro stagioni intense per il difensore greco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio Lykogiannis: il jolly greco lascia i Felsinei, Freyler al Napoli?

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Il greco sarà lasciato libero, Remo invece è già concentrato sul Mondiale. E Roma e Juventus fiutano l’affare a parametro zero. Lykogiannis già congedato. Resta il pressing su FreulerIl Bologna ha ufficialmente liberato il difensore greco, il cui contratto scadrà a giugno e con un'opzione per un’ulteriore stagione.

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