Il Bologna ha ufficialmente liberato il difensore greco, il cui contratto scadrà a giugno e con un'opzione per un’ulteriore stagione. La decisione di non rinnovare è stata presa dal club. Nel frattempo, il centrocampista svizzero è al centro dell’attenzione, con trattative ancora in corso. Il mercato si concentra anche su altri giocatori, tra cui un difensore greco già congedato e un centrocampista in vista di trasferimenti a parametro zero.

Il Bologna ha già salutato Charalampos Lykogiannis. L’esterno sinistro greco è in scadenza di contratto al 30 giugno, con opzione per un’ulteriore stagione: ma a esclusiva decisione del club. Niente da fare, al termine di un’annata contraddistinta per il greco, che compirà 33 anni a ottobre, da diversi stop fisici e una tendinopatia che gli è costata più di un mese di infermeria, è arrivata la scelta di lasciarlo libero a parametro zero, così come arrivò dal Cagliari. Esterno sinistro cercasi, quindi e addio in vista per un calciatore che ha fatto parte della parabola Champions, Coppa italia ed Europa League. Addio in vista per il greco e probabilmente per Remo Freuler, che anche in coda alla stagione non ha dato certezze al club sul proprio futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il greco sarà lasciato libero, Remo invece è già concentrato sul Mondiale. E Roma e Juventus fiutano l’affare a parametro zero. Lykogiannis già congedato. Resta il pressing su Freuler

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