Nel mercato di Bologna, si fanno strada voci di addii imminenti. Freuler e Lykogiannis sono tra i nomi più discussi, con quest’ultimo che non avrà il rinnovo del contratto. La società ha escluso alcuni giocatori dalle foto ufficiali della nuova stagione, senza specificare i motivi. La decisione di non rinnovare il contratto di Lykogiannis è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali.

? Domande chiave Chi sono i giocatori esclusi dalle foto per la nuova stagione?. Perché la dirigenza ha deciso di non rinnovare il contratto di Lykogiannis?. Quali sono le offerte concrete ricevute per trattenere il bomber Castro?. Come influirà la mancata qualificazione europea sulle cessioni dei titolari?.? In Breve Freuler attira interesse da Juventus e Roma con probabilità di addio al 90%. Lykogiannis rischia l'addio dopo il mancato rinnovo della clausola entro giugno. Lucumi aveva rifiutato un'offerta da 30 milioni dal Sunderland l'anno scorso. La dirigenza valuta cessioni di Rowe, Castro, Cambiaghi, Orsolini, Lucumi e Ferguson. Il Bologna affronta l’ultima sfida stagionale contro l’Inter in un clima di profonda trasformazione, tra addii quasi certi e incertezze sul futuro del. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, mercato in bilancio: Freuler e Lykogiannis verso l’addio

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