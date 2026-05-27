Addio a Sonny Rollins | la vita del gigante del jazz tra musica e riscatto

Sonny Rollins, celebre sassofonista jazz, è morto all’età di 92 anni. La sua vita è stata segnata da un periodo di detenzione, durante il quale ha deciso di dedicarsi alla musica, esercitandosi per 15 ore al giorno su un ponte. Dopo il rilascio, ha raggiunto fama internazionale, diventando uno dei principali esponenti del jazz. La sua carriera ha attraversato decenni, lasciando un’impronta duratura nel genere musicale.

? Domande chiave Come ha fatto un musicista detenuto a diventare una leggenda?. Perché ha scelto di esercitarsi 15 ore al giorno su un ponte?. Cosa ha salvato Sonny Rollins durante l'attacco alle Torri Gemelle?. Come è riuscito a collaborare con i Rolling Stones nonostante le critiche?.? In Breve Collaborazioni con Miles Davis, Thelonious Monk, Bud Powell e Charlie Parker.. Pratica quotidiana di 15 ore sul ponte di Williamsburg per riabilitazione.. Collaborazione nel 1981 con Charlie Watts per l'album Tattoo You.. Diagnosi di fibrosi polmonare nel 2014 causa ritiro dalle scene.. Lunedì scorso, nella sua residenza di Woodstock, è deceduto il sassofonista Sonny Rollins all’età di 95 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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