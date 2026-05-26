addio a sonny rollins gigante del jazz

È morto a 95 anni Sonny Rollins, noto come il “Saxophone Colossus”. È stato uno dei più influenti musicisti jazz, simbolo dell’improvvisazione come ricerca spirituale, disciplina e libertà creativa. La sua carriera ha attraversato decenni, lasciando un segno indelebile nel genere. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La sua morte segna la fine di un’epoca nel mondo del jazz.

È morto a 95 anni Sonny Rollins, il “Saxophone Colossus” che più di ogni altro ha incarnato l’idea stessa dell’improvvisazione come ricerca spirituale, disciplina assoluta e libertà creativa. La notizia della scomparsa è stata confermata negli Stati Uniti dal suo entourage: Rollins si è spento nella sua casa di Woodstock, nello Stato di New York, dove viveva da anni lontano dalle scene. Con lui scompare non soltanto uno dei più grandi sassofonisti della storia, ma una delle ultime figure monumentali del jazz del dopoguerra, un musicista capace di attraversare sette decenni di musica americana restando sempre contemporaneo a sé stesso. Nato ad Harlem il 7 settembre 1930, Theodore Walter Rollins era cresciuto dentro il cuore pulsante della cultura afroamericana. 🔗 Leggi su Panorama.it

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