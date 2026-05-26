Se n' è andato il re del sax Sonny Rollins Sette volte a Umbria Jazz

Sonny Rollins, considerato uno dei più grandi sassofonisti, è morto all’età di 96 anni. La sua carriera ha incluso sette partecipazioni a Umbria Jazz. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulla causa della morte. Rollins era riconosciuto come un punto di riferimento nel jazz, con una lunga attività musicale che ha attraversato diverse decadi.

Perugia, 26 maggio 2026 – Celebrato universalmente per la sua arte, se n'è andato a 96 anni Sonny Rollins. Leggenda del jazz, sassofonista e compositore, considerato uno dei più importanti capiscuola dello stile hard bop. Il mondo adesso celebra la sua morte e anche l'Umbria e Perugia, con cui aveva un legame fortissimo, ricordano il musicista come "saxophone colossus, dal titolo di un suo album epocale, che ha funzionato da modello per generazioni di sassofonisti". Il legame con la manifestazione musicale . Sette i concerti tenuti per UJ. Poi nel 2012 Perugia gli ha conferito il Baiocco d'Oro, il più alto riconoscimento cittadino. "Quella... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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È morto il sassofonista Sonny Rollins x.com

La leggenda del jazz Sonny Rollins è morta a 95 anni reddit

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