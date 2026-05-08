A Porto Torres si piange la scomparsa di Valentina, una giovane mamma di 35 anni. La malattia l’ha portata via lasciando dietro di sé due bambini e un’intera comunità sconvolta. La donna era conosciuta per il suo ruolo di madre e per il rapporto con i figli. La notizia ha suscitato dolore tra amici e familiari, mentre si cercano risposte sulle circostanze della sua morte.

? Domande chiave Come ha colpito la malattia la giovane Valentina?. Chi sono i due bambini che ora affrontano questo vuoto?. Dove si terrà il commiato per l'ultimo saluto alla donna?. Come sta reagendo la comunità di Porto Torres a questa tragedia?.? In Breve Funerale sabato 9 maggio ore 17:30 presso Basilica di San Gavino. Valentina Manunta lascia marito e due figli piccoli. Comunità di Porto Torres unita nel lutto per la scomparsa improvvisa. Valentina Manunta è scomparsa a soli 35 anni lasciando un vuoto incolmabile nelle strade di Porto Torres e nel cuore della sua famiglia. La notizia della morte della giovane donna, causata da una malattia, ha colpito duramente la comunità turritana proprio in questo venerdì 8 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto Torres piange Valentina: addio alla giovane mamma a 35 anni

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