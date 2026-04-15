Una donna di 47 anni, madre di tre figli, è deceduta dopo aver combattuto contro una grave malattia. La notizia è stata resa nota nella giornata di oggi a Camaiore, dove la donna viveva. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra familiari e amici, che si sono stretti intorno ai figli in questo momento di dolore. La morte di Sara Benassi si aggiunge alle numerose vicende legate a malattie gravi che colpiscono le persone in età adulta.

Camaiore, 15 aprile 2026 – Muore a 47 anni e lascia tre figli. Sara Benassi ha combattuto contro un brutto male con immenso coraggio, ma purtroppo ha perso la sua lunga e profonda battaglia. E’ morta lasciando un vuoto terribile in quella bella famiglia che ha costruito con amore insieme al marito Nicola Vecoli. La notizia ha sconvolto la città e tanti sono i messaggi che da martedì sera si sono moltiplicati sui social per ricordarla con affetto. Sara lascia i figli Gabriele, Francesco e Anna, rimasti senza mamma in un età particolare e delicata, in preda a un dolore indescrivibile. Lascia anche le sorelle e tutti i parenti sconvolti dalla sua perdita.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore mamma di 47 anni e lascia tre figli, addio a Sara Benassi

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