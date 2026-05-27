E’ stato commemorato ieri alle 16 nella chiesa di San Pietro un uomo noto per aver dedicato tutta la vita al servizio dell’anagrafe comunale. La cerimonia ha riunito molte persone che hanno condiviso ricordi e ringraziamenti per il suo impegno nel settore pubblico. La sua figura è stata riconosciuta come un punto di riferimento nel Comune, dove aveva lavorato con dedizione per molti anni.

Commosso addio a Mario Verdini (foto), ieri alle 16, nella chiesa parrocchiale di San Pietro: un civitanovese conosciuto veramente da tutti, ovvero, avendo lavorato con estrema dedizione per una vita intera all’anagrafe del Comune. Verdini è scomparso a 93 anni. Viene ricordato in primis e con amore dai nipoti Francesco, Maria Rita e Paola, oltre che dalle cugine e parenti tutti. È stato una vera "colonna" dell’ Anagrafe, quando gli uffici si trovavano sopra l’attuale Ufficio Turistico, lato nord di Palazzo Sforza. Particolarmente impegnati finché c’è stata la "leva militare obbligatoria", con un caratteristico via vai, quando non c’erano i computer, ma le mitiche Olivetti meccaniche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Mario Verdini. Pilastro del Comune

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