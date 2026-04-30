A Tavullia, il medico di base Elena Perini termina la sua attività il 4 maggio. Al suo posto, entra in servizio il dottor Samuele Verdini presso lo studio situato di fronte alla farmacia. La sostituzione si inserisce in un cambio di medico di base nella località. La dottoressa Perini conclude il suo incarico, mentre il nuovo medico inizia a esercitare nello stesso studio.

? Cosa sapere A Tavullia la dottoressa Elena Perini cessa l'attività di medico di base il 4 maggio.. Il dottor Samuele Verdini subentra in servizio presso lo studio di fronte alla farmacia.. Il Comune di Tavullia ha ufficializzato il saluto alla dottoressa Elena Perini, la cui attività come medico di medicina generale nel territorio comunale giungerà al termine nella giornata di lunedì 4 maggio. La notizia del ritiro della professionista dal servizio locale ha generato una nota di ringraziamento da parte dell’amministrazione cittadina, che ha voluto sottolineare il legame profondo instauratosi tra la dottoressa e l’intera comunità durante i suoi anni di esercizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tavullia, cambia il medico di base: addio Perini e arriva Verdini

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Si parla di: Cambio medico a Tavullia, dal 4 maggio lascia la dottoressa Perini, arriva il dottor Verdini; Il Comune saluta la dottoressa. Elena Perini.

Il Comune saluta la dottoressa. Elena PeriniIl comune di Tavullia saluta la dottoressa Elena Perini. Da lunedì 4 maggio, il medico di medico di medicina generale ... ilrestodelcarlino.it