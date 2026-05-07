Addio a Cesare Verdini Era un signore

È scomparso a 91 anni Cesare Verdini, cittadino di Civitanova. Nel corso della sua vita si è dedicato alla politica, iniziando con la Democrazia Cristiana e proseguendo successivamente con Forza Italia dopo la fine dell’esperienza nella prima formazione. In città, è ricordato da molti per il suo impegno politico durato diversi decenni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra le persone che lo hanno conosciuto.

È morto all’età di 91 anni il civitanovese Cesare Verdini. In città, è ricordato da molti per la sua decennale attività politica che ha svolto dapprima nelle file della Democrazia cristiana e poi, una volta terminata l’era della "balena bianca", per conto di Forza Italia. Un impegno portato avanti con grande passione e spirito di servizio, pur non avendo ricoperto particolari incarichi pubblici. Persona mite, moderata e cordiale Verdini, qualità umane e professionali che gli sono valse la stima e l’affetto di molti. A ricordarlo è l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai con cui ha condiviso il percorso in entrambi i partiti. "La...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Cesare Verdini. "Era un signore" Notizie correlate Tavullia, cambia il medico di base: addio Perini e arriva Verdini? Cosa sapere A Tavullia la dottoressa Elena Perini cessa l'attività di medico di base il 4 maggio. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9 marzo 2026: Irene trova conforto in Johnny...e Cesare?Nuovi equilibri sentimentali e strategie sottili animano Il Paradiso delle Signore: tra l'indagine sul campetto inquinato e il nuovo corner lingerie,...