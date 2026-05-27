Addio a Mario Arzedi | scompare il maestro dei sentieri sardi
Mario Arzedi, noto come il maestro dei sentieri sardi, è deceduto. Negli ultimi mesi ha affrontato una grave emorragia cerebrale, che lo ha portato alla fine. Arzedi era conosciuto per i suoi percorsi meno frequentati, nei quali custodiva segreti botanici e archeologici. Le sue esplorazioni e le sue conoscenze rimangono impresse nei sentieri nascosti dell’isola.
? Punti chiave Come ha affrontato l'ultimo periodo la battaglia contro l'emorragia cerebrale?. Quali segreti botanici e archeologici custodiva nei suoi sentieri meno battuti?. Chi sono i compagni che hanno reso omaggio al suo metodo unico?. Come cambierà il trekking sardo senza il suo sapere naturalistico?.? In Breve Fune funebre a Lunamatrona il 27 maggio alle ore 16:30.. Figli Daniele e Patrizia comunicano il decesso avvenuto al Brotzu di Cagliari.. Alessandro Taberlet rappresenta il gruppo Camminiamo di Cagliari nel cordoglio.. L'uomo ha combattuto mesi dopo un'emorragia cerebrale manifestatasi a inizio anno.. Il 27 maggio alle ore 16:30, la chiesa di San Giovanni Battista a Lunamatrona accoglierà il commiato di Mario Arzedi, figura storica dell’escursionismo sardo scomparsa all’ospedale Brotzu di Cagliari. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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