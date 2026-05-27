Addio a Mario Arzedi | scompare il maestro dei sentieri sardi

Notizia in breve

Mario Arzedi, noto come il maestro dei sentieri sardi, è deceduto. Negli ultimi mesi ha affrontato una grave emorragia cerebrale, che lo ha portato alla fine. Arzedi era conosciuto per i suoi percorsi meno frequentati, nei quali custodiva segreti botanici e archeologici. Le sue esplorazioni e le sue conoscenze rimangono impresse nei sentieri nascosti dell’isola.