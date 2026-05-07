Addio a Mario Damiani | scompare il maestro del diritto tributario

È scomparso il maestro del diritto tributario, una figura nota nel settore legale e fiscale. Ha gestito importanti casi, tra cui quello legato alla società Naiadi, e ha avuto un ruolo nella gestione del patrimonio pubblico in regione Abruzzo. La sua carriera ha attraversato diversi interventi nel campo tributario, lasciando un segno nelle pratiche e nelle decisioni legate alle finanze pubbliche. La sua perdita è stata annunciata nelle ultime ore.

? Cosa scoprirai Chi era il professionista che ha gestito il caso Naiadi?. Come ha influenzato la gestione del patrimonio pubblico in Abruzzo?. Quali sono le opere di bene richieste dalla famiglia in memoria?. Perché la sua scomparsa crea una lacuna tecnica nel territorio?.? In Breve Funerali venerdì 8 maggio ore 15.30 presso la Basilica di Santa Maria delle Grazie a Pescina. Donazioni richieste alla Airc in sostituzione dei fiori per la camera ardente a Pescara. Gestione pratica acquisizione Naiadi per il patrimonio della Regione Abruzzo come commercialista. Autore di 181 pubblicazioni scientifiche tra cui studi sulla certificazione tributaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Mario Damiani: scompare il maestro del diritto tributario Notizie correlate Addio ad Adolfo Aristarain: scompare il maestro del cinema sociale? Cosa sapere Il regista argentino Adolfo Aristarain è morto a Buenos Aires all'età di 82 anni. Addio al maestro delle giuraie: scompare il custode del gusto localeLa comunità di Pont Canavese si è svegliata con il dolore per la scomparsa di Domenico Perotti, figura storica della pasticceria locale che ha...