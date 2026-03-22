A Parigi, Jim Carrey ha ricevuto un premio onorario ai César Awards 2026. Durante l'evento, sono emerse domande sulla sua identità, poiché il suo aspetto fisico risultava molto diverso rispetto al passato. La sua presenza ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media, alimentando curiosità e speculazioni. Nessuna informazione ufficiale è stata fornita riguardo ai motivi di tali cambiamenti.

Jim Carrey ha ricevuto un premio onorario ai César Awards 2026 a Parigi, suscitando dubbi sulla sua identità a causa di un aspetto fisico radicalmente cambiato. La discussione si è accesa tra chi vede un sosia e chi ipotizza interventi estetici invasivi. L’evento si è svolto il 26 febbraio scorso, mentre l’Italia era ancora assorbita dalla preparazione per Sanremo 2026. Le differenze fisiche notate dai fan hanno generato una teoria virale secondo cui l’attore sarebbe stato sostituito da un clone durante la cerimonia. L’aspetto trasformato e la nascita della teoria del sosia. La data del 26 febbraio segna l’inizio del dibattito pubblico sull’identità dell’attore presente sul palco francese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jim Carrey a Parigi: il sosia che ha firmato con la destra

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