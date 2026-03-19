Sonic 4 - Il Film | Paramount svela se Jim Carrey tornerà nel sequel

La Paramount ha mostrato il design del nuovo film tratto dai videogiochi Sonic 4, rivelando anche i protagonisti e aggiornando i fan sull’aspetto del titolo. La notizia riguarda anche la possibile partecipazione di Jim Carrey, senza però confermare se tornerà nel sequel. La società ha condiviso le prime immagini ufficiali del film, mantenendo alta l’attenzione sulla produzione.

Svelando il design del titolo del nuovo film tratto dai videogiochi, lo studio ha aggiornato i fan mostrandone i protagonisti. Paramount Pictures, condividendo il video in cui si svela il design del titolo, ha svelato se Jim Carrey sarà coinvolto in Sonic 4 - Il Film. Il nuovo film tratto dai videogiochi targati Sega arriverà nelle sale americane tra un anno esatto, il 19 marzo 2027. Le anticipazioni contenute nel video Nel filmato promozionale diffuso online dallo studio, Paramount ha ufficialmente confermato il ritorno di Jim Carrey nel ruolo del Dottor Robotnik. Lo studio, inoltre, ha mostrato brevemente il personaggio di Amy Rose, interpretato da Kristen Bell, riconoscibile per il suo colore rosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sonic 4 - Il Film: Paramount svela se Jim Carrey tornerà nel sequel Articoli correlati Il caso Jim Carrey: cosa succede e come rispondono i Premi CésarL’attore canadese Jim Carrey, amato dal pubblico cinefilo per i suoi iconici ruoli come The Mask e The Truman Show, va a Parigi per ritirare il... Jim Carrey riceve il Premio César alla carriera: l’eredità di un attore strabiliante“Vi amo tutti dal fondo del cuore”: Jim Carrey è stato premiato ieri sera all’Olympia di Parigi con il César alla Carriera, in occasione della 51/a... Una selezione di notizie su Jim Carrey Temi più discussi: Sonic 4, esce il primo teaser del film e viene svelato il cast al completo; Kristen Bell sarà nel cast di 'Sonic the Hedgehog 4' nel ruolo di Amy Rose; Sonic the Hedgehog 4, il ritorno di Jim Carrey come Robotnik sembra sempre più possibile. Sonic 4 - Il Film: Paramount svela se Jim Carrey tornerà nel sequelSvelando il design del titolo del nuovo film tratto dai videogiochi, lo studio ha aggiornato i fan mostrandone i protagonisti. Paramount Pictures, condividendo il video in cui si svela il design del ... movieplayer.it Sonic 4, il primo teaser svela il cast: tornano Jim Carrey, Keanu Reeves e Idris Elba!Scoprite il cast completo di Sonic 4, prossimo capitolo dell'amata saga cinematografica di Paramount tratta dal famoso videogame SEGA. cinema.everyeye.it Ben Kingsley e Nick Offerman, confermati ufficialmente nel cast di Sonic 4 il film! Il primo teaser, in cui compare il martello di Amy Rose, doppiata da Kristen Bell, mostra il ritorno di: Jim Carrey nei panni del malvagio Dr. Robotnik, di Lee Majdoub nei panni del - facebook.com facebook Jim Carrey irriconoscibile ai premi César, scatta la teoria del sosia x.com