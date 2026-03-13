Nuova stagione di Ultimo banco | Cinzia Leone è la protagonista della prima puntata

Sabato 14 marzo alle 21 andrà in onda su Rete 8 e sul canale YouTube @ultimobanco_tv la prima puntata della nuova stagione di “Ultimo banco”, il talk ideato e condotto da Walter Nanni e realizzato nelle scuole. La protagonista di questa prima puntata sarà Cinzia Leone, che sarà ospite nel format che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica nelle stagioni precedenti.

Il primo episodio è stato realizzato con oltre 200 studenti del liceo classico “D’Annunzio” di Pescara, guidato dalla dirigente scolastica Antonella Sanvitale Riparte il talk “Ultimo banco”, ideato e condotto da Walter Nanni e realizzato nelle scuole. Dopo il grande successo di ascolti e di critica, sabato 14 marzo alle ore 21 sarà trasmessa su Rete 8 e sul canale YouTube @ultimobancotv la prima puntata della nuova stagione, che ha per protagonista Cinzia Leone. Il primo episodio è stato realizzato con oltre 200 studenti del liceo classico “D’Annunzio” di Pescara, guidato dalla dirigente scolastica Antonella Sanvitale. Tema al centro della puntata: “Parole, parole, parole. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

