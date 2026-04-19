Il difensore romeno, protagonista di numerose stagioni con la maglia nerazzurra, sta pensando alla possibilità di conquistare due trofei in questa stagione. Con lo scudetto già assicurato, l’obiettivo ora si sposta sulla semifinale di coppa nazionale contro il Como. Il giocatore si concentra sulla volontà di ripetere un’impresa che aveva già raggiunto nel 2010, puntando a un risultato che possa scrivere un nuovo capitolo nella storia del club.

di Lorenzo Vezzaro Chivu riflette: tra lo scudetto ormai in tasca e la semifinale con il Como. Il tecnico cerca di bissare l’impresa del 2010. L’ultimo vero ragionamento nella testa di Cristian Chivu per questo finale di stagione è ormai chiaro: trasformare un’annata trionfale in un’impresa storica. Come svelato dal sito di Repubblica, dopo la netta vittoria contro il Cagliari, l’attenzione del tecnico si sposta sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como. Con il ventunesimo scudetto ormai virtualmente cucito sul petto, la prospettiva in casa Inter sta cambiando radicalmente. L’obiettivo Doblete sedici anni dopo Mourinho. A Milano la Coppa Italia non scatena solitamente i caroselli, ma quest’anno il peso specifico del trofeo è diverso.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu e il sogno “Doblete”: l’ultimo grande ragionamento della stagione per entrare nella storia dell’Inter

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