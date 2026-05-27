Addio a Giuseppe Gargani decano della DC irpina e protagonista della Prima Repubblica

Notizia in breve

Giuseppe Gargani, politico democristiano e giurista, è morto all’età di 91 anni. Figura di spicco della DC irpina e della Prima Repubblica, Gargani ha avuto una lunga carriera politica. La sua scomparsa è stata annunciata dai familiari. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli esponenti politici e i familiari. La salma sarà cremata e le esequie si terranno in forma privata.