Addio a Giuseppe Gargani decano della DC irpina e protagonista della Prima Repubblica
Giuseppe Gargani, politico democristiano e giurista, è morto all’età di 91 anni. Figura di spicco della DC irpina e della Prima Repubblica, Gargani ha avuto una lunga carriera politica. La sua scomparsa è stata annunciata dai familiari. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli esponenti politici e i familiari. La salma sarà cremata e le esequie si terranno in forma privata.
Giuseppe Gargani, giurista raffinato, politico democristiano e uno dei volti più longevi della Prima Repubblica, si è spento all'età di 91 anni.Nato il 23 aprile 1935 a Morra De Sanctis, in provincia di Avellino, aveva attraversato settant'anni di storia repubblicana da protagonista, ricoprendo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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