È deceduto Paolo Cirino Pomicino, politico italiano noto per il suo ruolo di rilievo nella Democrazia Cristiana e per la lunga carriera nella politica nazionale. Ha partecipato attivamente alla vita politica tra gli anni Settanta e Novanta, lasciando un segno importante nel panorama politico italiano. La notizia della sua morte è stata resa nota nelle ultime ore.

È morto Paolo Cirino Pomicino, figura centrale della Democrazia Cristiana e protagonista della politica italiana tra gli anni Settanta e Novanta. Aveva 86 anni ed era conosciuto anche con il soprannome di “’o Ministro”, simbolo di una stagione politica ormai consegnata alla storia. Dalla medicina alla politica: l’ascesa nella Dc. Nato a Napoli nel 1939, laureato in medicina e specializzato in neurologia, Pomicino intraprende inizialmente la carriera sanitaria prima di dedicarsi alla politica. Entra nella Democrazia Cristiana negli anni Settanta, diventando prima consigliere e assessore comunale a Napoli e poi uno degli esponenti più influenti della corrente legata a Giulio Andreotti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - È morto Paolo Cirino Pomicino, protagonista della Prima Repubblica e storico esponente Dc

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