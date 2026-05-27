Fabrizia Fassi è deceduta, lasciando un vuoto nel settore musicale e in quello del panificio di famiglia. Fin da giovane, ha condiviso la passione per la musica, affiancando l’attività del Forno Fassi, che gestisce due punti vendita in città, tra San Tomaso e Città Alta. La sua scomparsa è stata annunciata senza ulteriori dettagli.

IL LUTTO. Fabrizia ha sempre affiancato alla musica anche l’impegno per il panificio di famiglia, il Forno Fassi, che ha due punti vendita in città tra San Tomaso e Città Alta. Cordoglio anche online sui social. «Ci lascia una grande guerriera con tanta voglia di vivere». Con queste parole familiari, amici e conoscenti ricordano Fabrizia Fassi, scomparsa lunedì sera all’età di 65 anni. Sin da bambina Fabrizia aveva mostrato le sue doti canore, partecipando con il fratello Fausto a tanti concorsi e trasmissioni tv, condotti anche da Mike Bongiorno, con il nome di «Duo Fassi». La carriera musicale è poi proseguita con tanti gruppi bergamaschi, per poi passare all’organizzazione e presentazione di eventi, che hanno visto coinvolte anche molte associazioni benefiche. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Addio a Fabrizia Fassi, ha portato la musica nel forno di famiglia

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