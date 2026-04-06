È morto a 71 anni il presidente del marchio brianzolo noto per aver portato la sua azienda nel mercato internazionale. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una figura chiave per il settore, considerando il ruolo svolto nel consolidamento dell’attività e nella crescita dell’azienda. La sua gestione ha contribuito a far conoscere il marchio oltre i confini nazionali, lasciando un segno significativo nella storia dell’imprenditoria locale.

È morto Mario Colombo, l'uomo che ha guidato la storica manifattura Colmar rendendola un simbolo globale del Made in Italy. Scomparso a 71 anni, il presidente del marchio brianzolo era il nipote del fondatore, di cui portava orgogliosamente il nome e la visione imprenditoriale. Entrato in azienda nel 1973, aveva saputo guardare oltre i confini di famiglia, maturando una significativa esperienza come AD di Adidas Italia nei primi anni Duemila. Tornato alla guida di Colmar nel 2005, ha trasformato la passione per lo sci e il golf in pilastri del posizionamento internazionale del brand. Oltre ai successi manageriali, Colombo era stimato per il suo spirito conviviale e il legame profondo con Madonna di Campiglio, di cui era cittadino onorario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio a Mario Colombo: è stato l'imprenditore che ha portato Colmar nel mondo

Addio a Mario Colombo. Sci e golf, è stato l'imprenditore che portato Colmar nel mondoÈ morto Mario Colombo, l'uomo che ha guidato la storica manifattura Colmar rendendola un simbolo globale del Made in Italy.

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