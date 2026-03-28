addio a fabio roversi monaco il rettore che ha portato bologna nel mondo

È morto Fabio Roversi Monaco, ex rettore di un'importante università italiana. Durante il suo mandato, ha promosso relazioni internazionali e ha contribuito allo sviluppo dell'ateneo nel panorama europeo. La sua carriera ha visto un impegno costante nel rafforzare i legami tra l'istituzione e il mondo accademico internazionale, lasciando un’impronta significativa nel settore universitario.

Una figura centrale dell’università italiana, capace di coniugare visione accademica e apertura internazionale, si spegne lasciando un’eredità che ha segnato profondamente il sistema universitario europeo. Il suo nome resta legato a una stagione di trasformazione che ha proiettato l’ateneo bolognese oltre i confini nazionali, rendendolo protagonista di un cambiamento storico. È morto a 87 anni Fabio Roversi Monaco, professore emerito di diritto amministrativo e storico rettore dell’Università di Bologna. Alla guida dell’Alma Mater dal 1985 al 2000, ha contribuito in modo decisivo alla sua internazionalizzazione. Una vita per il diritto e l’università. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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