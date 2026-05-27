Edoardo Lalli, noto per aver trasformato un semplice foglio di edera in un'opera d'arte, è deceduto. Tra le sue creazioni si distingue il logo della Regione Molise, scolpito dal padre. La sua capacità di dare vita a materiali semplici e di creare simboli riconoscibili ha segnato il suo percorso artistico. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel settore creativo e culturale.

? Domande chiave Come ha trasformato un semplice foglio di edera in un'opera?. Quale segreto nascondeva il logo della Regione Molise scolpito dal padre?. Perché il progetto del Parco di Pinocchio resta ancora incompiuto?. Chi potrà salvare l'antica arte della pietra dopo la sua scomparsa?.? In Breve Eredità tecnica tramandata dal padre con strumenti come schiantini, bocciarde, righe e compassi.. Progetto scultoreo per il Parco di Pinocchio nell'abetaia di Pescopennataro.. Evoluzione artistica iniziata durante gli anni universitari con la scultura di una foglia d'edera.. Lavorazione di manufatti pregiati come acquasantiere, camini e portali per chiese e abitazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Edoardo Lalli: scompare il maestro che dava vita alla pietra

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