Addio a Fabrizio Renzi il Maestro dello sport forlivese che sapeva sorridere alla vita

Forlì perde una delle sue figure più iconiche e poliedriche. Martedì si è spento all'età di 66 anni Fabrizio Renzi, conosciuto da tutti come "Bicio". Un uomo che ha dedicato la sua vita allo sport cittadino, prima come atleta di alto livello, poi come tecnico e storico coordinatore della piscina.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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