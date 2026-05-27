Circa 4 milioni di persone nel paese convivono con un tumore, ma la ricerca sta portando miglioramenti nella sopravvivenza grazie a cure personalizzate e all’intelligenza artificiale. La speranza deriva dallo sviluppo di trattamenti più mirati, che sfruttano queste tecnologie per adattare le terapie alle caratteristiche di ogni paziente. Nonostante il cancro non sia ancora stato sconfitto, i progressi nel settore medico stanno influenzando positivamente le prospettive di vita.

Sono circa 4 milioni i connazionali che convivono con un tumore. Ma se il cancro non è ancora stato sconfitto, la buona notizia è che la ricerca sta finalmente impattando sulla sopravvivenza. Se ne parlerà al Congresso Annuale Asco 2026, al via dal 29 maggio al McCormick Place di Chicago, davanti una platea di oltre 40.000 specialisti di tutto il mondo. Ma quali sono le sfide maggiori dell’oncologia oggi per l’industria del farmaco? “La ricerca sta avanzando rapidamente e sta già cambiando la storia naturale di molte patologie oncologiche. La sfida oggi è sviluppare terapie sempre più personalizzate e appropriate per i pazienti, anche grazie al contributo dell’intelligenza artificiale (AI)”, dice a LaSalute di LaPresse Valentino Confalone, amministratore delegato di Novartis Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ad Novartis: “Battere il tumore con cure personalizzate e AI”

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