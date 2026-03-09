Asl dimezza terapie ad un 14enne autistico il Tar annulla | Cure personalizzate

Un tribunale ha annullato una decisione dell’Asl di ridurre le terapie a un ragazzo di 14 anni con autismo. Le cure, che sono considerate parte dei livelli essenziali di assistenza, non possono essere sospese o ridotte in modo automatico o in base all’età, ma devono rispettare le esigenze cliniche del paziente. La sentenza evidenzia come le cure personalizzate siano obbligatorie in questi casi.

Le terapie per l'autismo rientrano nei livelli essenziali di assistenza e non possono essere tagliate in base a "ciechi automatismi burocratici" o limiti anagrafici, ma devono sempre rispondere alle reali necessità cliniche del paziente. Lo ha stabilito il Tar di Salerno, dando piena ragione ai genitori di un 14enne con disturbo dello spettro autistico di livello due ed epilessia. I giudici amministrativi hanno annullato il provvedimento con cui l'Asl locale, nel febbraio 2025 e in concomitanza con il quattordicesimo compleanno del ragazzo, aveva improvvisamente dimezzato da 40 a 20 ore mensili le terapie cognitivo-comportamentali (metodo ABA), azzerando contestualmente il supporto genitoriale e la supervisione clinica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

