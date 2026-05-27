L’amministratore delegato dell’aeroporto è stato assolto in tribunale. Era accusato di aver commesso violenza privata nei confronti di un rappresentante dell’Aeroclub Rimini. La vicenda riguardava una disputa tra la società di gestione dello scalo e l’Aeroclub, che si trascinava da diversi anni. Il giudice ha stabilito che non ci sono prove a sostegno dell’accusa e ha dichiarato l’assoluzione.

Leonardo Corbucci è stato assolto. Si chiude così il processo che vedeva imputato l’amministratore delegato dell’aeroporto Fellini per una vicenda che da anni contrapponeva la società di gestione dello scalo e l’Aeroclub Rimini. Il tribunale ha assolto Corbucci dall’accusa di omissione d’atti d’ufficio "perché il fatto non sussiste". Assoluzione anche per il reato di violenza privata, "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato". I giudici hanno fissato in 90 giorni il deposito delle motivazioni. La Procura di Rimini aveva chiesto una condanna a un anno di reclusione. Sul fronte civile, l’Aeroclub, costituitosi attraverso gli avvocati Paolo Righi e Alessandro Pierotti, aveva avanzato una richiesta risarcitoria da 1 milione e 600mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ad dell’aeroporto a processo. Assolto Leonardo Corbucci: "Non vi fu violenza privata"

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