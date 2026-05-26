Violenza privata e omissione di atti d' ufficio assolto l' ad di Airiminum Leonardo Corbucci
L'amministratore delegato di Airiminum è stato assolto dalle accuse di violenza privata e omissione di atti d'ufficio. La causa è nata da una disputa tra l'Aeroclub di Rimini e la società di gestione dell'aeroporto “Federico Fellini”. Corbucci era stato portato in tribunale con queste accuse, ma il giudice ha deciso per l'assoluzione. La vicenda ha coinvolto le autorità legali e le parti interessate senza ulteriori sviluppi.
Si è conclusa con l'assoluzione dell'amministratore delegato di Airiminum, Leonardo Corbucci, la guerra dei cieli scatenata dall'Aeroclub di Rimini nei confronti ceo della società di gestione dell'aeroporto “Federico Fellini” finito sul banco degli imputati con le accuse di violenza privata e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie e thread social correlati
Incidente in piazza Bandiera, anziano si allontana per parcheggiare: assolto dopo l’accusa di omissione di soccorsoUn uomo coinvolto in un incidente avvenuto in piazza Bandiera a Genova è stato assolto dal tribunale dopo essere stato accusato di omissione di...
Leggi anche: Botte ad un familiare, denunciato per lesioni. Anche un omissione di soccorso dopo aver causato un incidente