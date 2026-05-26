Violenza privata e omissione di atti d' ufficio assolto l' ad di Airiminum Leonardo Corbucci

Notizia in breve

L'amministratore delegato di Airiminum è stato assolto dalle accuse di violenza privata e omissione di atti d'ufficio. La causa è nata da una disputa tra l'Aeroclub di Rimini e la società di gestione dell'aeroporto “Federico Fellini”. Corbucci era stato portato in tribunale con queste accuse, ma il giudice ha deciso per l'assoluzione. La vicenda ha coinvolto le autorità legali e le parti interessate senza ulteriori sviluppi.