L' aeroporto vuol far colpo su Routes Europe l' ad Corbucci rilancia il Fellini | Rimini gateway dell’Adriatico
A Rimini è iniziata ufficialmente la 19esima edizione di Routes Europe, un evento di riferimento nel settore dell’aviazione internazionale dedicato allo sviluppo delle rotte aeree. Fino al 20 maggio, il Palacongressi ospiterà professionisti e rappresentanti del settore da tutta Europa. L’obiettivo dichiarato dell’aeroporto locale è attirare l’attenzione sulla propria offerta, con il direttore generale che ha ribadito l’intenzione di promuovere la città come “gateway dell’Adriatico”, collegando la Riviera romagnola con molte destinazioni europee.
Il mondo dell’aviazione internazionale guarda alla Riviera romagnola. Ha preso ufficialmente il via a Rimini la 19esima edizione di Routes Europe, il principale appuntamento europeo dedicato allo sviluppo delle rotte aeree, che fino al 20 maggio trasformerà il Palacongressi nel cuore strategico. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
2026 War Movie | Guerrillas Escort US Pilot While Enemy Forces Seal Every Route
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Routes atterra a Rimini, i big dell'aviazione in città. Il Fellini punta ai grandi hub di Parigi, Istanbul e Madrid
Rimini decolla con Routes Europe. Il sogno è il volo con FiumicinoConfronti serrati, nuove rotte e l’aeroporto di Fiumicino come porta per aprirsi al mondo.