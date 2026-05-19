L' aeroporto vuol far colpo su Routes Europe l' ad Corbucci rilancia il Fellini | Rimini gateway dell’Adriatico

A Rimini è iniziata ufficialmente la 19esima edizione di Routes Europe, un evento di riferimento nel settore dell’aviazione internazionale dedicato allo sviluppo delle rotte aeree. Fino al 20 maggio, il Palacongressi ospiterà professionisti e rappresentanti del settore da tutta Europa. L’obiettivo dichiarato dell’aeroporto locale è attirare l’attenzione sulla propria offerta, con il direttore generale che ha ribadito l’intenzione di promuovere la città come “gateway dell’Adriatico”, collegando la Riviera romagnola con molte destinazioni europee.

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