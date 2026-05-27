Ad Arquà Petrarca il concerto per il Millennio della Pieve
Ad Arquà Petrarca, si svolge un concerto in occasione del Millennio della Pieve. La cerimonia si è tenuta in una chiesa storica, con musica dal vivo eseguita da un ensemble locale. La data segna il primo evento ufficiale delle celebrazioni, iniziato con una messa solenne presieduta dal Vescovo di Padova. La chiesa, risalente a mille anni fa, è stata teatro dell’evento, che ha coinvolto la comunità.
Dopo la solenne apertura delle celebrazioni avvenuta lo scorso 27 febbraio con la Santa Messa presieduta dal Vescovo di Padova Mons. Claudio Cipolla, entrano nel vivo ad Arquà Petrarca gli appuntamenti per il millennio della Chiesa di Santa Maria Assunta con il primo evento musicale del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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