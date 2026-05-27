Ad Arquà Petrarca il concerto per il Millennio della Pieve

Notizia in breve

Ad Arquà Petrarca, si svolge un concerto in occasione del Millennio della Pieve. La cerimonia si è tenuta in una chiesa storica, con musica dal vivo eseguita da un ensemble locale. La data segna il primo evento ufficiale delle celebrazioni, iniziato con una messa solenne presieduta dal Vescovo di Padova. La chiesa, risalente a mille anni fa, è stata teatro dell’evento, che ha coinvolto la comunità.