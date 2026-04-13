Arquà Petrarca | tra lo studiolo del poeta e il fascino dei borghi

Nel borgo di Arquà Petrarca, situato tra i Colli Euganei in provincia di Padova, si trovano testimonianze che richiamano la figura di Francesco Petrarca e il suo legame con il luogo. Il centro storico conserva elementi di origine medievale e si affaccia su un paesaggio caratterizzato dalla campagna veneta. La visita al paese permette di esplorare lo studiolo del poeta e di apprezzare l’architettura e le atmosfere di un borgo antico.

Il borgo medievale di Arquà Petrarca, immerso tra i Colli Euganei in provincia di Padova, offre un percorso di scoperta che intreccia la memoria letteraria di Francesco Petrarca con la bellezza del paesaggio veneto. Attraverso i suoi vicoli e le sue strutture storiche, il centro conserva un legame indissolubile con il grande poeta, che scelse queste terre per trascorrere gli ultimi anni della sua vita. L'eredità intellettuale nella dimora del poeta Il cuore pulsante dell'esperienza culturale nel .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arquà Petrarca: tra lo studiolo del poeta e il fascino dei borghi Leggi anche: Festa del mandorlo ad Arquà Petrarca Torna la festa del mandorlo ad Arquà PetrarcaIn programma il primo marzo, ma in caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata a domenica 8 marzo 2026.