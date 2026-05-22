Alla scoperta di Arquà Petrarca | un borgo incantato dei Colli Euganei

Da padovaoggi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2 giugno 2026 si celebra l’anniversario della scelta di Arquà Petrarca come rifugio e luogo di meditazione da parte del poeta Francesco Petrarca nel 1369. Il borgo, situato tra i Colli Euganei, conserva ancora oggi le tracce di quel passato, con strade strette e edifici storici che richiamano il periodo medievale. Passeggiando tra le sue vie si possono osservare i segni di un passato ricco di storia e cultura, che ancora oggi attirano visitatori e studiosi interessati a conoscere meglio il legame tra il poeta e questo territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Martedì 2 Giugno 2026. Perché Francesco Petrarca, poeta di corte della Reggia Carrarese, nel lontano 1369 scelse i Colli Euganei e in particolar modo il borgo di Arquà come luogo di ritiro e meditazione per ultimi anni della sua vita? Passeggiando per le vie del borgo medievale di Arquà, dove si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Arquà Petrarca: tra lo studiolo del poeta e il fascino dei borghiIl borgo medievale di Arquà Petrarca, immerso tra i Colli Euganei in provincia di Padova, offre un percorso di scoperta che intreccia la memoria...

Il borgo incantato sui colli. Ci vive solo una donna cinese. Ma per sei mesi si ripopolaLUCIGNANO D’ASSO (Siena) Due anni e mezzo fa Yiyun Mao, 36 anni, di Shanghai, laureata in business internazionale, si è trasferita, per viverci, a...

Siamo stati ad Arquà Petrarca, il borgo medievale dove puoi visitare la tomba del poeta (con scorci sui Colli Euganei che ti faranno innamorare)Visitare il borgo di Arquà Petrarca significa tornare indietro nel tempo. Tra i Colli Euganei, questo piccolo centro in provincia di Padova conserva un equilibrio raro tra storia, poesia e paesaggio ... greenme.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web