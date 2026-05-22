Alla scoperta di Arquà Petrarca | un borgo incantato dei Colli Euganei

Il 2 giugno 2026 si celebra l’anniversario della scelta di Arquà Petrarca come rifugio e luogo di meditazione da parte del poeta Francesco Petrarca nel 1369. Il borgo, situato tra i Colli Euganei, conserva ancora oggi le tracce di quel passato, con strade strette e edifici storici che richiamano il periodo medievale. Passeggiando tra le sue vie si possono osservare i segni di un passato ricco di storia e cultura, che ancora oggi attirano visitatori e studiosi interessati a conoscere meglio il legame tra il poeta e questo territorio.

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