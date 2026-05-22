Alla scoperta di Arquà Petrarca | un borgo incantato dei Colli Euganei
Il 2 giugno 2026 si celebra l’anniversario della scelta di Arquà Petrarca come rifugio e luogo di meditazione da parte del poeta Francesco Petrarca nel 1369. Il borgo, situato tra i Colli Euganei, conserva ancora oggi le tracce di quel passato, con strade strette e edifici storici che richiamano il periodo medievale. Passeggiando tra le sue vie si possono osservare i segni di un passato ricco di storia e cultura, che ancora oggi attirano visitatori e studiosi interessati a conoscere meglio il legame tra il poeta e questo territorio.
Martedì 2 Giugno 2026. Perché Francesco Petrarca, poeta di corte della Reggia Carrarese, nel lontano 1369 scelse i Colli Euganei e in particolar modo il borgo di Arquà come luogo di ritiro e meditazione per ultimi anni della sua vita? Passeggiando per le vie del borgo medievale di Arquà, dove si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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