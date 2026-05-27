Il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha approvato una riforma che modifica la gestione del servizio idrico integrato, coinvolgendo nuovi ambiti e Comuni. La legge prevede un cambiamento nel modello di gestione dell'acqua pubblica, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e favorire investimenti. La riforma entrerà in vigore nel prossimo decennio e mira anche a rafforzare la rappresentanza territoriale nel settore.

L'Aquila - La riforma approvata dal Consiglio regionale ridisegna il servizio idrico integrato pubblico, puntando su efficienza, investimenti e rappresentanza dei territori abruzzesi dal prossimo decennio operativo. La riforma del servizio idrico integrato in Abruzzo è stata approvata dal Consiglio regionale e diventa legge. Il provvedimento, promosso dal presidente dell’Assemblea regionale Lorenzo Sospiri e dalla vicepresidente Marianna Scoccia, punta a riorganizzare la gestione dell’acqua pubblica attraverso una riduzione degli attuali ambiti e un rafforzamento del ruolo dei Comuni. Il voto ha registrato il via libera dei presenti, con l’astensione dei consiglieri Luciano D’Amico, Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Acqua pubblica in Abruzzo, svolta storica: cambiano gestione, ambiti e Comuni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuove banconote euro, svolta storica: ecco quando cambiano e cosa vedremo davveroSono state annunciate le nuove banconote in euro, con un cambio previsto nel prossimo futuro.

L'acqua di Firenze-Prato-Pistoia torna pubblica, gestione a PluresL'acqua delle province di Firenze, Prato e Pistoia tornerà pubblica, con la gestione affidata a Plures.

Temi più discussi: Acqua pubblica, i Comuni chiedono più peso in Abruzzo; Riforma idrica in Abruzzo, Mariani attacca: Non nel mio nome, l’acqua resti pubblica; Riforma del servizio idrico, Sospiri: Scelta storica per il futuro dell’acqua in Abruzzo; Consiglio regionale: la riforma del sistema idrico in Abruzzo è legge.

Riforma del servizio idrico, via libera del Consiglio regionale: Gestione pubblica e più efficienzaIl Consiglio regionale d’Abruzzo ha approvato la riforma del Servizio idrico integrato, una norma definita dalla maggioranza storica e destinata a ridisegnare l’organizzazione della gestione dell’ac ... laquilablog.it

Riforma dell’acqua in Abruzzo, approvata svolta decisiva per la gestione idricaL'aquila. Al termine di una lunga e articolata discussione nel Consiglio regionale è stata approvata la Riforma del Sistema Idrico. abruzzolive.it