Acqua pubblica in Abruzzo svolta storica | cambiano gestione ambiti e Comuni
Il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha approvato una riforma che modifica la gestione del servizio idrico integrato, coinvolgendo nuovi ambiti e Comuni. La legge prevede un cambiamento nel modello di gestione dell'acqua pubblica, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e favorire investimenti. La riforma entrerà in vigore nel prossimo decennio e mira anche a rafforzare la rappresentanza territoriale nel settore.
L'Aquila - La riforma approvata dal Consiglio regionale ridisegna il servizio idrico integrato pubblico, puntando su efficienza, investimenti e rappresentanza dei territori abruzzesi dal prossimo decennio operativo. La riforma del servizio idrico integrato in Abruzzo è stata approvata dal Consiglio regionale e diventa legge. Il provvedimento, promosso dal presidente dell’Assemblea regionale Lorenzo Sospiri e dalla vicepresidente Marianna Scoccia, punta a riorganizzare la gestione dell’acqua pubblica attraverso una riduzione degli attuali ambiti e un rafforzamento del ruolo dei Comuni. Il voto ha registrato il via libera dei presenti, con l’astensione dei consiglieri Luciano D’Amico, Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
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