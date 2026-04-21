Sono state annunciate le nuove banconote in euro, con un cambio previsto nel prossimo futuro. Le nuove emissioni presenteranno modifiche ai disegni e ai materiali, ma non si tratta solo di un restyling visivo. L'obiettivo è aggiornare le banconote mentre si mantengono le caratteristiche di sicurezza e di riconoscibilità attuali. La data precisa del lancio e i dettagli sulle differenze rispetto alle versioni precedenti sono stati comunicati dalle autorità monetarie europee.

La BCE prepara il restyling delle banconote euro: design deciso entro il 2026, introduzione dal 2028. Temi, personaggi e cosa cambia davvero. Il calendario è ormai definito, e scandisce un’attesa che ha già il sapore di un passaggio storico. Entro la fine di aprile 2026, i designer selezionati dovranno presentare le loro proposte, che verranno valutate da una giuria di esperti incaricata di individuare fino a dieci progetti finalisti. Una prima scrematura è attesa già per giugno, quando il lavoro tecnico lascerà spazio a una fase più politica e, in un certo senso, più narrativa. A quel punto entreranno in gioco i cittadini europei, chiamati a esprimere la propria opinione attraverso un sondaggio pubblico che servirà alla Bce per comprendere quale immaginario risulti più rappresentativo.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Nuove banconote euro, svolta storica: ecco quando cambiano e cosa vedremo davvero

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