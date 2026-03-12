L' acqua di Firenze-Prato-Pistoia torna pubblica gestione a Plures

L'acqua delle province di Firenze, Prato e Pistoia tornerà pubblica, con la gestione affidata a Plures. I sindaci della conferenza territoriale 3 dell'Autorità idrica toscana hanno deciso di mantenere l'affidamento di Publiacqua in modalità “in house”, confermando così l'amministrazione indiretta attraverso la multiutility. La scelta riguarda il servizio idrico nelle tre province toscane.

Sparirà il riferimento a una possibile quotazione in Borsa. Soddisfazione di Fossi e Falchi L'acqua delle province di Firenze, Prato e Pistoia tornerà pubblica. I sindaci della conferenza territoriale 3 dell'Autorità idrica toscana hanno deciso di mantenere l'affidamento di Publiacqua "in house", confermando la gestione indiretta attraverso la multiutility Plures. La conferma della svolta, arrivata all'indomani della sentenza del tribunale civile di Firenze che ha bocciato Acea (che però ha annunciato ricorso, ndr) conferendo a Plures le quote di Publiacqua controllate da Acque Blu Fiorentine (40%), è anche l'opzione "più indicata per rispondere alle esigenze dei territori e degli utenti del servizio e per salvaguardare il progetto industriale della multiutility", si legge in una nota diffusa dall'Ait. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Publiacqua: Plures (acqua pubblica) sale al 98%. Tribunale civile rigetta richieste di Acea. Che impugnerà la sentenzaACEA – “In relazione alla decisione del Tribunale di Firenze, Acea precisa che la sentenza sarà tempestivamente impugnata con eventuale contestuale...

Sciopero Alia: i servizi di pulizia e raccolta garantiti a Firenze, Pistoia e PratoIn considerazione di questo, su tutto il territorio dei 65 Comuni gestiti nelle province di Firenze, Pistoia e Prato, durante la giornata di sciopero...

Approfondimenti e contenuti su L'acqua di Firenze Prato Pistoia torna...

Temi più discussi: Publiacqua, il tribunale ordina: L’acqua torni tutta pubblica. Operazione da 122 milioni; Publiacqua non avrà più soci privati. Acque Blu dovrà cedere le quote ad Alia; La Toscana centrale verso le città spugna. Dopo alluvioni con danni da 4 miliardi di euro in 3 anni, Plures ha un piano per aumentare la resilienza di Firenze, Prato e Pistoia; Publiacqua, il Tribunale dà ragione a Plures: trasferito il 40% del socio privato.

L'acqua di Firenze-Prato-Pistoia torna pubblica, gestione a PluresL'acqua delle province di Firenze, Prato e Pistoia tornerà pubblica. I sindaci della conferenza territoriale 3 dell'Autorità idrica toscana hanno deciso di mantenere l'affidamento di Publiacqua in ... firenzetoday.it

Acqua, aria e cemento in Toscana: Firenze al top per consumo di suoloFirenze è la città capoluogo col più alto consumo di suolo in Toscana, il secondo Comune della Regione dopo Forte dei Marmi. Lo ricorda Arpat, l’Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpat), ... corrierefiorentino.corriere.it

Tra Firenze, Prato e Pistoia le alluvioni degli ultimi 3 anni hanno causato 4 mld € di danni. Il Report di Plures propone di passare dalla semplice “invarianza idraulica” al modello delle “città spugna” per rendere il territorio più resiliente tinyurl.com/4wartpba x.com

Il Consiglio notarile di Firenze, Prato e Pistoia ha eletto Bruno Morgigni come nuovo Presidente, affidandogli la guida dell’organismo che rappresenta e coordina l’attività dei notai del territorio. Il professionista pratese, 66 anni, è stato scelto all’unanimità dai co - facebook.com facebook